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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, le trailer de lancement
J-11L'attente est bientôt terminée puisque LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir débarque le 22 mai sur PC, PS5, Xbox Series. Il est aussi prévu sur Nintendo Switch 2 mais la date de sortie sur cette plateforme sera révélée ultérieurement.
On vous rappelle que nous avons joué au jeu à la Gamescom. Retrouvez notre avis ici.
En attendant, une nouvelle vidéo du jeu a été publiée. Avec Seal et sa chanson Kiss from a Rose en fond sonore, cette nouvelle vidéo n'est autre que le trailer de lancement. De l'humour, de la baston, des personnages phares comme Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, Talia al Ghul, le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres encore...
Et vous pourrez arpenter Gotham comme il vous plaira puisque la ville sera proposée en monde ouvert.
Bref, le jeu va envoyer du lourd.
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