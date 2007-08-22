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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile l'Adeptus Mechanicus
Alleluïa de l'espaceLe jeu Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile une nouvelle vidéo présentant l'Adeptus Mechanicus. Il s'agit du deuxième trailer des quatre prévus pour présenter les factions. Le premier date de janvier dernier.
Le jeu est toujours prévu pour cette année, sans plus de précision.
Dans ce nouveau jeu, les Space Marines vont affronter les hordes des Orks, en compagnie de leurs alliés de l'Adeptus Mechanicus. Alors qu'ils pensaient la victoire assurée, débarque une nouvelle faction qui vient changer la donne : les Nécrons. Les forces de l'Imperium doivent faire face à une menace inattendue. Il va alors falloir renforcer ses effectifs et se réorganiser pour réussir à ne pas flancher.
Cette nouvelle vidéo dévoile donc l'Adpetus Mechanicus, leur technologie et les deux commandants disponibles dans le jeu : le Technoarchéologue Potentia Delta-9 ou le Maréchal Skitarii Sek-Ix-23.
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