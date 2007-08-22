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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Stranger Than Heaven se dévoile
Par les créateurs de YakuzaÇa frétille beaucoup, à la rédaction, depuis l'annonce du développement de Stranger Than Heaven, le nouveau jeu de l'équipe derrière la saga Yakuza.
Développé par Ryu Ga Gotoku Studio, Stranger Than Heaven s'est offert un showcase de 30 minutes, avec notamment des apparitions de Snoop Dogg et Cordell Broadus, qui incarneront des personnages dans le jeu.
On y découvre aussi Makoto Daito, le personnage principal et les cinq vilels qu'il visitera durant le jeu, située dans cinq époques différentes.
L'occasion de découvrir le Japon en 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965.
De la baston, toujours. De l'honneur, à ne plus savoir qu'en faire. Des trahisons, inévitables. Du crime, bien entendu. Bref, tous les ingérdients qui ont fait de Yakuza une série à succès et qui devraient faire de Stranger Than Heaven un jeu à succès.
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