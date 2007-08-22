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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
La force de l'horizonVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Forza Horizon 6
- Counter-Strike 2
- Conan Exiles Enhanced
- Diablo IV
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Windrose
- Baldur's Gate 3
- Farever
- Far Far West
- Apex Legends
- Rust
- Warframe
- War Thunder
- Librarian: Tidy Up the Arcane Library!
- Call of Duty: Black Ops III
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite
- EA SPORTS FC 26
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
- Slay the Spire 2
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