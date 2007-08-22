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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

La force de l'horizon

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Forza Horizon 6
  2. Counter-Strike 2
  3. Conan Exiles Enhanced
  4. Diablo IV
  5. Heroes of Might and Magic: Olden Era
  6. Windrose
  7. Baldur's Gate 3
  8. Farever
  9. Far Far West
  10. Apex Legends
  11. Rust
  12. Warframe
  13. War Thunder
  14. Librarian: Tidy Up the Arcane Library!
  15. Call of Duty: Black Ops III
  16. Age of Empires IV: Anniversary Edition
  17. Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite
  18. EA SPORTS FC 26
  19. UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
  20. Slay the Spire 2

 

 
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