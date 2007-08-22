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Publié le Dimanche 10 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Des fois, on en a marreCe n’est pas toujours facile de faire un métier comme le mien. J’avoue que certains jours, le moral n’est pas au plus haut. On a beau y mettre du cœur, on a beau y mettre, si ce n’est du talent, au moins de la sincérité, force est de constater que la transparence et l’honnêteté, tout le monde s’en bat les couilles.
Les lecteurs, déjà.
On a de la chance sur Gamalive cela dit. De lecteurs, il y en a de moins en moins sur le Net mais toujours autant sur le site, voire légèrement plus d’année en année.
Mais en général ? Aujourd’hui, on préfère regarder. Lire, c’est trop compliqué. Trop long. Trop difficile ? Alors tout le monde se gave d’avis tronqués instagramés à deux balles ou de vidéos YouTube ridicules. Mais le ridicule ne tue pas, parait-il. Alors pourquoi ne pas succomber aux sirènes de la facilité et du superficiel ?
Le problème d’une vidéo, c’est qu’on la subit sans réfléchir : le rythme ne le permet pas. On se retrouve donc à embrasser un avis formaté, qu’importe sa qualité, perdant ainsi son esprit critique au profit d’un esprit bêtement standardisé.
Alors qu’un texte écrit, lui, s’adapte à votre tempo et à votre réflexion. Il laisse tout loisir pour s’interroger, questionner, remettre éventuellement en question, faire ses propres choix…
Les éditeurs, ensuite.
Ils ont leur part de responsabilité. Ils ont depuis longtemps tronqué, pour beaucoup trop d’entre eux, leur badge de relationnel pour celui de vendeur marketing.
Ils ne communiquent plus. Ils achètent de l’espace. Ils dilapident leurs budgets toujours plus maigres dans des influenceurs toujours plus cons qui testent plus, mais font de la promotion rémunérée uniquement.
Le journalisme disparaît pour laisser place à de simples vidéos publicitaires à la qualité douteuse, et à l’avis régulièrement biaisé par l’argent. J’ai tellement vu de malhonnêteté, à ce niveau-là, que mon estomac n’a plus rien à vomir.
Et la foule continue de scander leur nom, aveuglée par le strass et les paillettes, sans se douter – ou en oubliant volontairement – que ces paillettes sont colées avec de la merde.
La qualité d’un avis n’a plus rien à voir avec la qualité d’un argumentaire. Il n’est plus que la résultante d’un nombre d’abonnés et de la somme versée pour l’obtenir.
C’est à pleurer.
Oh, je vous rassure, ce n’est pas de l’aigreur. Juste du fatalisme désabusé, doublé d’un léger ras-le-bol.
Et d’ailleurs, quand bien même ce serait de l’aigreur, en quoi ce serait mal ? N’y a-t-il pas toutes les raisons du monde d’être aigri quand on voit un crétin décérébré se gaver en déballant en vidéo ses gesticulations excrémentielles ? Le tout sous les vivats de fans aveuglés par la starification facile comme est aveuglé un lapin par les phares d’une voiture, la nuit, sur une route de campagne ?
N’y a-t-il pas toutes les raisons du monde d’être aigri quand, voulant tester un jeu ou un produit, on nous répond que « ah non, nous n’avions que peu d’exemplaires, nous les avons déjà tous distribués », avant de voir déferler des vidéos payées – mais rarement avouées – de types qui n’en ont rien à foutre, destinées à des personnes qui elles aussi n’en auront rien à foutre ?
Un avis, une critique, ça se travaille. Ça se nourrit de l’expérience. De la culture générale. De ses talents rédactionnels. J’ai tellement vu de conneries dites à propos d’un jeu, d’un film, d’une œuvre, sur de soi-disant vidéos test ou critiques en ligne que je ne saurais plus vers qui commencer ma liste d’insultes.
La médiocrité m’exaspère et aujourd’hui, l’information est véhiculée par des torrents d’amateurs médiocres que les foules se pressent d’ingurgiter sans réfléchir un tant soit peu et de porter aux nues.
Je ne jette la pierre à personne, cela dit. Pas même à mes confrères qui ont saccagé leur média pour en faire de simples vitrines publicitaires dans l’espoir de survivre un peu plus longtemps, plongeant le métier dans une crise qui mène petit à petit, mais sans doute inévitablement, à l’extinction.
Et puis, c’est bien connu, la mode est au fast-food. On se nourrit (aussi) intellectuellement à la va-vite. Il faut que tout aille vite. Et tant pis si c’est médiocre. Il faut une vie stroboscopique à tous les niveaux. L’information, la critique, l’œuvre, la création… tout se consomme rapidement, pour être évacuée dans l’instant, sans même être digéré.
Il aura fallu entre 10 et 15 ans à Léonard de Vinci pour peindre la Joconde. 4 ans à Michel-Ange pour sa chapelle Sixtine.
Il a fallu 17 ans à Baudelaire pour écrire Les Fleurs du Mal. 4 ans à Marcel Proust pour écrire Du Côté de chez Swann. Il en faut autant pour le lire, cela dit.
Prendre son temps est essentiel. On l’a trop oublié aujourd’hui.
Lecteurs, arrêtez de consommer de la médiocrité rapide. Revenez à une nourriture intellectuelle plus saine. Que ce soit ici ou ailleurs, peu importe.
Editeurs, soutenez plus fermement le journalisme, le vrai.
C’est essentiel.
Et sinon, dois-je réellement ce qu’il advient du lapin évoqué précédemment ?
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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