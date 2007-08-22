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The Legend of Heroes Trails from...
Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Outworld Station est sorti
Exploitez l'espaceAprès plusieurs mois d'accès anticipé, Outworld Station est sorti. Le jeu est désormais disponible sur PC, sur Steam. Il est développé par Trickjump Games Ltd. Il est proposé au prix de 17,99 €.
Vous allez devoir explorer l'univers et exploiter les ressources d'un système solaire lointain. Au fil de vos récoltes, vous pourrez agrandir votre base, développer de nouveaux vaisseaux, améliorer votre technologie...
Mais les aliens qui peuplent ce système ne se laisseront pas faire et risquent de vous attaquer.
Le jeu peut être joué en coop, jusqu'à 4.
Une vidéo de lancement a été publiée.
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