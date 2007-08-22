(TEST) Saros (PS5)

Publié le Mardi 5 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

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J'avais trouvé leur premier jeu, Returnal, sympa, mais ce n'était pas le genre de jeu qui me plaisait particulièrement. J'espérais que Saros arriverait à plus me convaincre...C'est raté. Je n'ai pas spécialement accroché. Je me suis fait même parfois un peu chier, j'avoue.Mais l'important, dans ce métier, c'est de savoir faire la différence entre un jeu de merde qu'on n'aime pas et un bon jeu qu'on n'apprécie pas. Parce qu'il y a mille raisons de ne pas aimer un truc bien fait, sympa, soigné. Tout est question d'affinité, de plaisir personnel... d'attente personnelle, aussi.Et là, c'est justement le cas.Saros est globalement un bon jeu. Loin d'être parfait, certes, comme vous pourrez le voir dans notre test, mais un bon jeu quand même.Mais je n'ai pas aimé plus que ça.