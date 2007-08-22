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Publié le Mardi 5 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Le nouveau Steam Controller est sorti... et déjà en rupture de stock
Et sinon, le pouvoir d'achat, ça va ?Sorti hier, malgré un prix relativement rédhibitoire de 99 €, le nouveau Steam Controller est déjà en rupture de stock sur le site. Pire, dès son lancement, Steam a été pris d'assaut. Résultat, plantages, impossibilité de valider la commander, impossibilité de payer...
Nombreux sont les joueurs qui sont finalement restés sur le carreau.
Résultat, cette rupture de stock a engendré une revente massive sur des sites tels que ebay, à des prix X2 ou X2,5... Un Steam Controller à 250 balles, ça vous tente ?
Quant au Steam Controller, il propose :
Perso, je suis toujours avec ma manette de Xbox 360 filaire et ça me convient toujours vachement bien.
- Sticks analogiques magnétiques (TMR)
- Un éventail complet d'entrées pour profiter pleinement de votre bibliothèque Steam
- 4 moteurs haptiques pour des vibrations haute définition
- Batterie de 8,39 Wh, soit plus de 35 heures de jeu sur une seule charge
- Steam Controller Puck (câble USB inclus) : permet une connexion sans fil à faible latence et prête à l'emploi ainsi qu'un chargement magnétique facile
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