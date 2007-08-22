Dernières actus
(TEST) Invicible VS (PC, PS5, Xb...
Constance : le metroidvania déb...
Schrodinger's Cat Burglar, un je...
Decadent Heir : Un RPG narratif ...
Publié le Mardi 5 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Hellforged, un nouveau Bullet Heaven en Playtest
Combat chaotiqueDéveloppé par Moonpyre et édité par Grindstone, Hellforged est présenté comme un Bullet Heaven. Il sortira cette année sur PC, sur Steam. Il est prochainement en Playtest et vous pouvez d'ores et déjà demander de vous y inscrire via le lien.
Vous allez parcourir des niveaux chaotiques, où pullulent les démons. Vous allez devoir les eterminer et cela vous permettra de récupérer de l'argent et de l'équipement. Vous investirez alors dans des armes et des modificateurs puissants pour devenir de plus en plus mortel.
Quelques pouvoirs viendront se rajouter là-dessus, histoire de ne laisser aucune chance à vos ennemis.
Plusieurs personnages, chacun avec son arbre de compétences, mais aussi plusieurs classes de personnages sont proposés. De très nombreuses capacités, de très nombreuses armes et tout un tas de modificateur à ajouter à votre set d'équipement vous attendent dans un jeu violent, rythmé et sans répit.
Le jeu est à découvrir en vidéo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- Ouverture du Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
Dernières Vidéos
- Black Jacket, un roguelite narratif inspiré du Backjack
- Bounty Brawl: Most Wanted, un roguelite shooter en coop
- World of Warships: Legends est sorti en version finale sur PC
- Hellforged, un nouveau Bullet Heaven en Playtest
- Constance : le metroidvania débarque sur consoles
- Schrodinger's Cat Burglar, un jeu de chat double
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD