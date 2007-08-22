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Publié le Lundi 4 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Theatre of War: Rearmed, un nouveau jeu de stratégie sur la Seconde Guerre Mondiale
Pas joli-joliDéveloppé par Sergey Solomanichev, édité par Fulqrum Publishing, le jeu Theatre of War: Rearmed est actuellement en développement sur PC, sur Steam.
Vous pouvez d'ailleurs demander une inscription au Playstest du jeu.
Le Playstest portera sur 11 missions réparties sur 3 campagnes. Ajoutez 9 missions didactiques et 11 cartes multijoueurs en mode coop et compétitif.
Le jeu complet devrait au final proposer plus de 100 missions.
Vous allez y redécouvrir les batailles de la Seconde Guerre Mondiale, de l'Europe à l'Afrique du Nord, et devrez gérer l'infanterie, les véhicules, l'artillerie et les avions. Le gameplay intègre également le génie, le remorquage et les réparations.
Enfin, le jeu propopsera un générateur de missions et un éditeur.
Bref, ça a l'air super complet. Moche, mais super complet.
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