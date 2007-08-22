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Publié le Lundi 4 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Decadent Heir : Un RPG narratif en Playtest
Nouveaux tsarsPrévu dans les prochaines semaines, le jeu Decadent Heir est un RPG narratif développé par PRdroid Games et édité par Valkyrie Initiative, qui sortira sur PC, sur Steam. Il est actuellement en Playtest et vous pouvez vous y inscrire.
Le jeu vous permet de découvrir les derniers jours de la Russie Impériale, avant la Révolution Russe. Vous êtes un noble et vous allez tenter d'influencer la nation.
A vous de voir si vous allez tenter de préserver le Tsar ou d'embrasser la Révolution...
Vous allez naviguer à travers des événements tragiques pour vous, pour votre famille, pour vos proches... et leur salut dépendra de vos choix.
Votre destin croiser le chemin de figures populaires telles que Raspoutine, Lénine, Kornilov et Stolypine.
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