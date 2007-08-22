- Constance : le metroidvania débarque sur consoles

Publié le Lundi 4 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Joli et sympa

Metroidvania 2D, Constance est un jeu dessiné à la main qui raconte l'histoire de Constance, une artiste peintre tentant d'échpaer à un monde intérieur qui la retient prisonnière. Ce monde intérieur est le reflet de sa santé mentale défaillante. Pour s'en sortir, Constance est armée d'un pinceau...Un jeu basé sur la peinture, les couleurs, qui parle de lutte intérieure, de créativité, d'équilbre entre vie professionnelle et vie privée.Le jeu est développé par Blue Backpack. Il est sorti sur PC en novembre dernier et vient de débarquer sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Tous les décors ont été peints à la main.