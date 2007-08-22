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Publié le Lundi 4 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Schrodinger's Cat Burglar, un jeu de chat double
Deux fois plus de miaouElle est à la fois morte et à la fois vivante... ou deux fois vivante en même temps...la célèbre chatte cambrioleuse, Mittens, se retrouve coincée dans une expérience quantique. Elle en acquiert le pouvoir de se dédoubler.
Elle va tenter d'infiltrer le centre de recherches secret et voler des choses, mettre le bazar... Son double n'existant pas, mais existant quand même à la fois, il lui permettra d'éviter les systèmes de sécurité et désactiver divers pièges...
Schrodinger's Cat Burglar est avant tout un jeu d'énigmes.
Il sort le 21 mai sur PC, sur Steam. Une démo est actuellement disponible. Le jeu est développé et édité par Abandoned Sheep.
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