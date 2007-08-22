Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Magic: The Gathering présente s...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 4 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Dark Pals: The 1st Floor, le jeu d'horreur est sorti
Dérangeant mais originalDark Pals: The 1st Floor est un jeu d'horreur en vue subjective, développé par Skunk Games. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé au prix tout doux de 6,70 €.
Le jeu vous emmène visiter l'institut pédopsychiatrique UpWard. Autrefois joyeux et coloré, l'institut est aujourd'hui à l'abandon... mais pas inhabité... De nombreuses mascottes s'y cachent et vous veulent du mal.
Grâce à votre pistolet à peinture, vous allez devoir résoudre des énigmes et combattre ces mascottes infernales, dans l'espoir de survivre, mais aussi de sortir de là.
Vous découvrirez alors peut-être qui vous êtes et ce que vous faites là.
Un petit jeu d'horreur, pas si terrifiant que ça, mais qui devrait vous plonger dans un monde dérangeant et original.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
Dernières Vidéos
- Black Jacket, un roguelite narratif inspiré du Backjack
- Bounty Brawl: Most Wanted, un roguelite shooter en coop
- World of Warships: Legends est sorti en version finale sur PC
- Hellforged, un nouveau Bullet Heaven en Playtest
- Constance : le metroidvania débarque sur consoles
- Schrodinger's Cat Burglar, un jeu de chat double
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD