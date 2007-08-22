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Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Airport Baggage Simulator sort le 28 mai
Vous avez déjà perdu votre valise lors d'un vol ?Airport Baggage Simulator, traduit étonnamment (parce que les titres ne le sont jamais en théorie) par Simulateur de bagages d'aéroport en français, est un jeu développé par Three River Games.
Il est annoncé pour le 28 mai sur PC, sur Steam. Une démo gratuite y est d'ailleurs téléchargeable.
Votre mission est simple : vous devez scanner les sacs, détecter les contenus suspects, trier les chariots surchargés et les envoyer vers les bons tapis roulants.
Au fil de vos journées, vous pourrez débloquer de nouvelles options, comme la vérification du poids des valises ou l'utilisation du détecteur de substances. Chaque nouvelle option vous permettra d'augmenter vos revenus et la variété de vos journées de travail. Plus tard, vous pourrez automatiser vos tâches. Les bagages pourront être triées par un module de lancement vers le tapis roulant suivant et gérées par un scanner automatique, sans que vous ayez besoin d'intervenir.
Horst, l'employé le plus fiable, est responsable de la livraison des colis. Lui aussi pourra être mieux équipé et plus efficace au fil du temps.
Enfin, plus vous détecterez les colis suspects et plus vite vous livrez les marchandises, plus vous gagnerez d'argent.
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