- Invincible VS est sorti

Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un conseil ? Attendez...

Invicible VS est sorti sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.C'est un jeu de combat jouable en 3 contre 3. Le jeu est édité par Skybound Entertainment et développé par son nouveau studio Quarter Up.Le jeu se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom.La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son père, mais, forcément, tout ne va pas se passer comme espéré...Là, même s'il y a un semblant de mode histoire, le jeu sera un simple jeu de combat, tout basique, tout classique, destiné avant-tout aux fans.Vous pourrez retrouver les super-héros de la série, mais aussi quelques méchants : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex, Dupli-Kate, Titan... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.Avant de l'acheter, attendez peut-être notre test...