(TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)

Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le sauveur

On a notre lot de fans de Hideo Kojima, à la rédaction. Lot dont je ne fais absolument pas partie, tant je n'ai jamais accroché à aucun de ses jeux.Mais depuis le premier Death Stranding, Kojima a perdu un certain nombre de ses adeptes. Et il a achevé les suivants avec Death Stranding 2. Vincent, grand fan devant l'éternel, chef de file des Kojimen, comme ils se surnomment ici, a même démissionné et fait, depuis, des cauchemars dans lesquels il travaille pour DPD dans des endroits désolés de France et de Navarre.Il nous fallait du sang neuf pour tester la version PC du jeu. Et c'est Timothée qui s'en est chargé. Alors qu'on ricanait tous et qu'on attendait les premières séquelles, on s'est aperçu qu'il a vraiment apprécié le jeu.Il a fallu qu'on tombe sur le seul testeur qui aime porter des trucs. Et qui aime faire des bisous aux petits enfants. Depuis, Timothée travaille le soir comme livreur Uber Eats.Quand il n'est pas en prison.