Dernières actus
City States: Medieval, le city b...
007 First Light : un nouveau car...
Origament: A Paper Adventure est...
Xbox Game Pass : les nouveautés...
Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
Le sauveurOn a notre lot de fans de Hideo Kojima, à la rédaction. Lot dont je ne fais absolument pas partie, tant je n'ai jamais accroché à aucun de ses jeux.
Mais depuis le premier Death Stranding, Kojima a perdu un certain nombre de ses adeptes. Et il a achevé les suivants avec Death Stranding 2. Vincent, grand fan devant l'éternel, chef de file des Kojimen, comme ils se surnomment ici, a même démissionné et fait, depuis, des cauchemars dans lesquels il travaille pour DPD dans des endroits désolés de France et de Navarre.
Il nous fallait du sang neuf pour tester la version PC du jeu. Et c'est Timothée qui s'en est chargé. Alors qu'on ricanait tous et qu'on attendait les premières séquelles, on s'est aperçu qu'il a vraiment apprécié le jeu.
Il a fallu qu'on tombe sur le seul testeur qui aime porter des trucs. Et qui aime faire des bisous aux petits enfants. Depuis, Timothée travaille le soir comme livreur Uber Eats.
Quand il n'est pas en prison.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Instant Sports 2 annoncé sur PS5 et Nintendo Switch
- Morbid Metal vient de sortir en accès anticipé
- Koshmar: The Last Reverie, un jeu qui va faire parler de lui
- Incantation : le jeu d'horreur est sorti sur consoles
- Restore Your Island est sorti
- PAW Patrol, la Pat'Patrouille: Mission Dino, un nouveau jeu vidéo
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD