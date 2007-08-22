Gothic 1 Remake disponible en précommande

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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Gothic 1 Remake disponible en précommande

Plutôt joli

On vous en a déjà parlé plusieurs fois : le jeu Gothic s'offre un remake qui sortira sur PC, sur Steam. Vous y trouverez d'ailleurs une démo, sous forme de prologue. Il sortira aussi sur PS5 et Xbox Series. La remise à niveau de ce  RPG culte sorti initialement en 2001 est annoncée pour le 5 juin prochain.

Le jeu est développé par Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic.

Le jeu est développé sur Unreal Engine 5 et proposera le même contenu que le jeu de base : un monde ouvert à l'ambiance Fantasy, des monstres, des combats entre 3 factions, et il vous faudra choisir une allégeance à l'une d'entre elles...

Plus de 50 heures de jeu vous attendent, pour un jeu plus beau et des combats modernisés.

Les précommandes sont ouvertes. La version PC sera proposée à 49,99 € sur PC et 59,99 € sur consoles.

 

 
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