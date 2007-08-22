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Publié le Mardi 7 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Hold Your King, un jeu d'adresse en coop
Ça va pas être simpleDéveloppé par NExt Big Game Studio, Hold Your King est un jeu d'adresse en coop un peu particulier, qui sortira au 2e trimestre de cette année, sur PC, sur Steam.
Dans un monde médiéval, sur le champ de bataille, donc avec tous les dangers que cela comporte, vous devez transporter votre roi blessé sur une civière. Chacun s'occupe d'un bout de la civière.
Il faut bien la stabiliser et transporter votre souverain, au caractère bien trempé, qui ne manquera pas de vous promettre des coups de fouets si vous le ballotez trop ou si vous le faites tomber...
Un jeu basé sur la physique, qui devrait être à l'origine de fous rires... et d'énervement !
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