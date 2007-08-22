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Steam : les soldes du week-end
Publié le Mardi 7 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
EvoCreo 2 est sorti
Attrapez-les tous aussiAlors que le premier opus est sorti en janvier dernier, EvoCreo 2 vient à son tour de débarquer sur PC, via Steam. Il est proposé au prix de 19,50 € et une démo est disponible si vous voulez tester le jeu avant de vous lancer dans un achat.
Il est signé du studio de développement Ilmfinity Studios, à qui l'on doit déjà le premier opus.
La saga EvoCreo lorgne du côté de la saga Pokemon : Vous incarnez un jeune héros qui tente de capturer les Creo, des créatures mythiques et les collectionner, pour devenir Maître-évoqueur.
La aussi, il y a des méchants : des organisations secrètes qui tentent de les capturer et s'en servir pour faire le mal.
Le premier jeu en proposait quelques 170. Sa suite en promet plus de 300.
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