Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 4 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Mbof

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Guild Wars Reforged
  • Subnautica est gratuit ce week-end
  • Furi
  • Breathedge
  • Les jeux Frontier sont en soldes : 
    Jurassic World Evolution 3
    Jurassic World Evolution 2
    Planet zoo
    Planet Coaster
    Planet Coaster 2
    Chaos Gate Daermonhunters
    F1 Manager 24
    Realms of Ruin
  • Monster Hunter World
  • Lake of Creatures
  • les jeux indie.io sont en soldes
  • Gray Zone Warfare
  • Intravenous II
  • Resident Evil 4
  • Red Dead Redemption II
  • The Cabin Factory
  • GTA V
  • Monster Hunter Wilds
  • Super Battle Golf
  • Farming Simulator 25
  • Palworld
  • Subnautica Below Zero
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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