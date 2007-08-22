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Publié le Samedi 4 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
MbofSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Guild Wars Reforged
- Subnautica est gratuit ce week-end
- Furi
- Breathedge
- Les jeux Frontier sont en soldes :
Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 2
Planet zoo
Planet Coaster
Planet Coaster 2
Chaos Gate Daermonhunters
F1 Manager 24
Realms of Ruin
- Monster Hunter World
- Lake of Creatures
- les jeux indie.io sont en soldes
- Gray Zone Warfare
- Intravenous II
- Resident Evil 4
- Red Dead Redemption II
- The Cabin Factory
- GTA V
- Monster Hunter Wilds
- Super Battle Golf
- Farming Simulator 25
- Palworld
- Subnautica Below Zero
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