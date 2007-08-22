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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao
Panzer Knights: Commander's Edition, un jeu à la Girls und Panzer ?
Un mélange un peu uniquePanzer Knights: Commander's Edition est un simulateur de chars de la Seconde Guerre mondiale à la troisième personne développé par PQube et sera disponible le 13 août sur PS5 et Xbox Series X|S en format numérique.
Plongez au cœur du chaos de la Seconde Guerre mondiale et prenez les commandes d'un peloton de blindés allemands à travers les campagnes les plus décisives d'Europe, de l'invasion de la Pologne jusqu'aux combats du front de l'Est. Ce simulateur de char fusionne une stratégie exigeante avec des visuels inspirés de l'anime et vous offre des affrontements explosifs à la troisième personne. Sur les champs de batailles, chaque tir compte, charger des munitions spécialisées tout en ciblant les points faibles des blindés adverses.
La victoire dépendra entièrement de vos décisions tactiques en temps réel, vous obligeant à surveiller les fonctions vitales de votre char, à coordonner vos forces et à solliciter des soutiens stratégiques à des moments clés. Vous aurez aussi l'opportunité de batîr une équipe d'élite en recrutant à la main, entre deux missions, parmis trente personnages, chacun possédant des compétences uniques à développer aisin qu'une histoire personnelle à découvrir. En combinant leurs talents et l'arsenal à disposition, vous adapterez vos configurations pour surmonter toutes les menaces.
Vous pouvez en découvrir plus avec la gameplay trailer :
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