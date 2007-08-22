Dernières actus
Northgard Battleground, premièr...
Les Misérables, le film à veni...
Panzer Knights: Commander's Edit...
Company of Heroes 3: Final Stand...
Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 12:15:00 par Jérémie Shao
K-POP Rising - Dream to Shine, un nouveau jeu de rythme
Mettez vous dans la peau de vos idoles K-PopK-POP Rising - Dream to Shine est un jeu de simulation et de rythme développé par Microids en collaboration avec le studio Old Skull Games. Ce dernier sera disponible dès le 5 novembre sur Steam, Switch et PS5.
De l'anonymat de votre chambre à la conquête des stades, plongez dans l'univers de la musique moderne aux côtés de votre meilleure amie Nova.K-POP Rising -Dream to Shine vous propose de vivre l'ascension des plus grands groupes de K-Pop actuels à travers une aventure rythmée et complète.
Prenez les commandes de votre carrière en créant votre propre groupe. Personnalisez votre avatar de la tête aux pieds, recrutez vos partenaires et gérez vos réseaux sociaux pour transformer vos premiers abonnés en une communauté planétaire de millions de fans. Pour triompher sous les projecteurs, vous devrez affûter votre voix et maîtriser des chorégraphies lors des phases de gameplay rythmiques. Cette course à la gloire et aux sommets des charts peut se faire en solo ou coopération avec deux ami(e)s pour former le band ultime.
On vous laisse découvrir la bande-annonce :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
Dernières Vidéos
- Lost Ember, le collector physique disponible dès maintenant
- K-POP Rising - Dream to Shine, un nouveau jeu de rythme
- Northgard Battleground, première beta ouverte
- Les Misérables, le film à venir révèle son affiche et son teaser
- Panzer Knights: Commander's Edition, un jeu à la Girls und Panzer ?
- Company of Heroes 3: Final Stand sort le 29 juillet
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD