- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre

PubliÃ© le Samedi 6 juin 2026 Ã 11:45:00 par Cedric Gasperini

On dirait le nom d'une biÃ¨re

1666 : Amsterdam est un nouveau jeu développé par Panache Digital Games, à qui l'on doit l'excellent mais passé à côté de son public Ancestors: The Humankind Odyssey.Avec Patrice Désilets (Assassin's Creed) aux commandes, on en attend le meilleur...Il s'agira d'un jeu d'action-aventure narratif, en vue extérieure, à l'ambiance sombre et pesante.Nous sommes à Amsterdam en 1666. Si, si, je vous assure. Vous ne l'auriez pas deviné...Une démo de 30 minutes, sous forme de prologue, est d'ores et déjà disponible en ligne, sur PC, sur Steam et l'Epic Games Store.En tout cas, on en frémit d'envie.L'histoire est celle de Noa Brooklyn, une Perceptrice élevée par les Zaindaris. Son but est de récupérer le pouvoir tenu par les Originaux, des entités qui vivent parmi les humains depuis des siècles. Quant à Aaron, arraché à l'année 1999, il est désormais incarné dans un chat...Oui, je sais, moi non plus je n'ai pas tout compris. Mais ça donne envie quand même.Le jeu sera lancé en accès anticipé cette année, sur PC, avec plus tard des sorties sur consoles également.