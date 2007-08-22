- Star Wars Zero Company, un nouveau jeu tactique

Publié le Samedi 6 juin 2026 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

La guerre des clowns

Star Wars Zero Company sera un jeu tactique au tour par tour, signé Electronic Arts et Lucasfilm. Il est développé par Bit Reactor en collaboration avec Respawn Entertainement.Le jeu sortira le 27 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Il est désormais en précommande.Le jeu se présente comme un XCOM-like. Vous allez incarner Hawk, un officier de la République, qui va diriger une unité d'élite, la Zero Company. Elle est composée d'un soldat clone, d'une Mandalorienne de l'ancien clan Verminoth, d'une Padawan Jedi et d'autres personnages. Tous sont lancés à la recherche de Kundri Fathom, meneuse d'une secte séparatiste, la Spire infinie. A travers la galaxie, vous devrez remplir des missions plus périlleuses les unes que les autres. Vous devrez recruter de nouveaux soldats et découvrir de nouveaux personnages de la saga Star Wars.L'aventure se déroule durant la Guerre des Clones.