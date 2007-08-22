Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique

Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Original

Développé par le studio Firevolt, qui est également en train de développer le jeu Wheelmates, Kingfish est un roguelite coopératif asymétrique prévu pour l'année prochaine, soit en 2027, sur PC, sur Steam, mais aussi sur consoles.Le jeu se déroule dans un monde océanique dangereux. Après avoir été trahi, un jeune Roi s'associe avec un Léviathan. Un poisson géant qui porte toute une ville sur son dos.Un joueur va gérer le poisson : il s'occupe de développer la ville, bâtir, mais aussi soutenir le Roi sur le champ de bataille, avec une vue arienne.Un autre joueur va gérer le Roi : il combat, aide les villageois, récupère des ressources....Le poisson peut anticiper les attaques, tenter de protéger le Roi, construire les bâtiments nécessaires à la survie et au développement de la ville... Le Roi apprend les besoins des habitants, les dangers proches...Le jeu se base sur une communication sans faille entre les deux joueurs. On vous offre de le découvrir en vidéo :