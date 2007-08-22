Découvrez Platige Image, créateurs de cinématiques pour jeux vidéo

Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une liste qui interpelle

Tomb Raider: Catalyst

Saros

Call of Duty: Black Ops 7

Lords of the Fallen II

Warhammer 40,000 Dawn of War IV

Kingdom Come Deliverance 2

The Alters

The Witcher 4

Star Wars Outlaws

Exoborne

Resident Evil Village

Dying Light 2

Avec 28 ans d'expérience dans l'animation, les jeux vidéo, la publicité ou les films, Platige Image est un studio polonais situé à Varsovie.On leur doit diverses cinématiques ou bandes-annonces de jeux aussi prestigieux que :Et beaucoup d'autres encore...Sans oublier leur participation aux effets spéciaux de la série The Witcher ou l'animation de l'épisode Fish Night de la série Love, Death + Robots...Platige a décidé de publier une vidéo des jeux sur lesquels ils ont bossé ou bossent encore, en 2026.