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Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Découvrez Platige Image, créateurs de cinématiques pour jeux vidéo
Une liste qui interpelleAvec 28 ans d'expérience dans l'animation, les jeux vidéo, la publicité ou les films, Platige Image est un studio polonais situé à Varsovie.
On leur doit diverses cinématiques ou bandes-annonces de jeux aussi prestigieux que :
- Tomb Raider: Catalyst
- Saros
- Call of Duty: Black Ops 7
- Lords of the Fallen II
- Warhammer 40,000 Dawn of War IV
- Kingdom Come Deliverance 2
- The Alters
- The Witcher 4
- Star Wars Outlaws
- Exoborne
- Resident Evil Village
- Dying Light 2
Sans oublier leur participation aux effets spéciaux de la série The Witcher ou l'animation de l'épisode Fish Night de la série Love, Death + Robots...
Platige a décidé de publier une vidéo des jeux sur lesquels ils ont bossé ou bossent encore, en 2026.
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