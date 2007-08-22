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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
Idéal pour les rageuxUn casque gaming RGB, qu'on peut plier dans tous les sens quand on est frustré de s'être fait dégommer bêtement durant une partie...
Et si c'était le casque idéal pour les ados ?
Nous avons testé un nouveau casque destiné aux gamers, de la marque Glorious. Reste à savoir si le produit porte bien le nom de la marque...
Il s'agit d'un casque filaire, qui surtout peut être utilisé sur de nombreuses plateformes : PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android et bien entendu, PC.
On vous laisse découvrir si c'est un casque qui pourrait vous convenir :
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