- Zoo Simulator à son tour dispo sur PS5

Publié le Lundi 11 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Au pire, on se fera des chaussons en peau de bébé phoque

Sorti en juillet 2024 sur PC, puis en mars dernier sur Xbox Series, le jeu Zoo Simulator est enfin disponible sur PS5. Le jeu est développé par Games Incubator et édité par PlayWay S.A.Le jeu vous met dans la peau d'un Directeur de Zoo. Il faudra tout d'abord restaurer les ieux : nettoyer les allées négligées et réparer les zones endommagées pour que les futurs animaux soient dans des endroits douillets et sécurisés, tout ça en utilisant une variété d'outils tels que des soudeuses et des laveuses à eau.Ensuite, il faudra acheter des animaux, éviter de mettre les lions avec les antilopes et les tigres avec les gnous. Et faire en sorte que les visiteurs soient ravis.De nombreux éléments sont disponibles pour améliorer le bien-être des animaux, dont certains à débloquer au fil de l'aventure.Le jeu est proposé à 19,99 € seulement.