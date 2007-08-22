Dernières actus
Drill Deep, un jeu à creuser ju...
Resident Evil Requiem : le nouve...
Storm Horse Simulator, un nouvea...
Warhammer 40,000: Dawn of War IV...
Publié le Lundi 11 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Zoo Simulator à son tour dispo sur PS5
Au pire, on se fera des chaussons en peau de bébé phoqueSorti en juillet 2024 sur PC, puis en mars dernier sur Xbox Series, le jeu Zoo Simulator est enfin disponible sur PS5. Le jeu est développé par Games Incubator et édité par PlayWay S.A.
Le jeu vous met dans la peau d'un Directeur de Zoo. Il faudra tout d'abord restaurer les ieux : nettoyer les allées négligées et réparer les zones endommagées pour que les futurs animaux soient dans des endroits douillets et sécurisés, tout ça en utilisant une variété d'outils tels que des soudeuses et des laveuses à eau.
Ensuite, il faudra acheter des animaux, éviter de mettre les lions avec les antilopes et les tigres avec les gnous. Et faire en sorte que les visiteurs soient ravis.
De nombreux éléments sont disponibles pour améliorer le bien-être des animaux, dont certains à débloquer au fil de l'aventure.
Le jeu est proposé à 19,99 € seulement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- Ouverture du Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai
Dernières Vidéos
- RoadHouse Simulator : mieux que le film ?
- Elfie, un éléphant qui fait des châteaux de sable
- Tame-a-goat-chi, un tamagotchi chèvre
- Zoo Simulator à son tour dispo sur PS5
- Drill Deep, un jeu à creuser jusqu'à la folie
- Resident Evil Requiem : le nouveau mode Leon doit mourir à jamais
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD