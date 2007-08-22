PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai

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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai

Un mois bof

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

On vous rappelle que les jeux seront les vôtres à deux conditions : que vous les sélectionniez avant la fin du mois et que vous restiez abonné. Si votre abonnement s'arrête, les jeux ne seront plus jouables. S'ils disparaissent du PlayStation Plus, ils ne le seront plus non plus.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre bibliothèque. Ils seront accessibles dès le 5 mai : 
  • EA Sports FC 26 | PS5, PS4  
  • Wuchang: Fallen Feathers | PS5
  • Nine Sols | PS5, PS4

 

 

 
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