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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
MotoGP 26 est sorti
A cheval !MotoGP 26 est sorti sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Il est encore une fois développé et édité par Milestone, le studio italien spécialiste du genre.
Le jeu propose la nouvelle saison MotoGP (mais pas seulement) avec quelques 38 équipes et plus de 70 pilotes. On y retrouvera tous les circuits officiels, dont le Grand Prix du Brésil, de retour dans le jeu.
La maniabilité a été repensée, et est axée sur le pilote, avec la gestion du corps du pilote et le transfert de poids. Les forces et les faiblesses de chaque pilote seront prises en compte, notamment grâce à une note globale calculée à partir de quatre critères : le contre-la-montre, le rythme de course, les duels et la régularité.
Et si vous êtes novice, vous pourrez choisir non pas le mode pro, mais le mode arcade.
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