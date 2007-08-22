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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy VII Rebirth en démo sur Nintendo Switch 2 et Xbox
3e sortieFinal Fantasy VII Rebirth sort le 3 juin sur Nintendo Switch 2, Xbox Series et Xbox PC (le jeu est toutefois déjà sorti sur PC début 2025 et était sorti en 2024 sur PS5). Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici.
Une démo est disponible sur ces trois plateformes, pour tester le jeu. L'occasion de découvrir le début du jeu, sachant que votre progression pourra être sauvegardée pour la version finale, complète, une fois achetée.
Il s'agit de la suite de Final Fantasy VII remake. On vous rappelle aussi qu'il s'agit du deuxième opus d'une trilogie. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026. Et c'est toujours signé de nos amis de chez Square Enix.
Le jeu est toutefois indépendant et ne nécessite pas le premier opus pour être joué, même si vous risquez de passer à côté de pas mal d'infos...
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