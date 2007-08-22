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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Aphelion est sorti sur PC, Xbox Series et PlayStation 5
Tu rêvais vraiment d'un autre monde ?Le nouveau jeu signé Don't Nod (studio français derrière des jeux tels que Remember Me, Life is Strange ou Vampyr) vient tout juste de sortir Aphelion, sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.
Le jeu vous envoie en 2060, alors que la Terre est devenue inhabitable. Le seul espoir de survie pour l'humanité réside en Perséphone, une planète située aux confins du système solaire, qui semble avoir toutes les caractéristiques pour accueillir les survivants…
Le vaisseau d'exploration s'écrase malheureusement et les deux astronautes à son bord son séparés. On va suivre l'un et l'autre à tour de rôle. Ariane Montclair et son partenaire, Thomas Cross, qui est, en plus, sérieusement blessé...
Tous deux vont devoir explorer les lieux, tenter de survivre face à des paysages hostiles et des phénomènes étranges et surnaturels...
Retrouvez notre preview du jeu.
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