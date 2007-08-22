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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Retrospace, un FPS d'horreur disco-punk
Rire et flippeDéveloppé par le studio indépendant The Wild Gentlemen et édité par Kwalee, le jeu Retrospace est présenté comme un FPS d'horreur disco-punk qui se déroule dans l'espace.
Prévu pour cette année sur PC, via Steam, le jeu s'offre une bande-annonce téléchargeable dès à présent et gratuitement si vous voulez le tester en avant-première.
Alors que vous n'êtes qu'un simple concierge, votre station spatiale est avalée par un trou noir. Des monstres mi-animaux, mi-végétaux, errent dans les couloirs. Le temps réagit bizarrement autour de vous. Des phénomènes étranges se produisent. Vous alelz devoir sauver l'humanité en affrontant toutes les horreurs qui sont apparues. Ou vous sauver, tout simplement. Ce qui serait déjà pas mal...
Bonne nouvelle : vous allez mourir souvent, mais des clones sont fabriqués par la station spatiale, Aurora, pour vous permettre de continuer le combat. Vous pourrez même vous trnsformer en mutant grâce aux Mutamods. Mais attention aux effets secondaires...
Jeu d'horreur à l'ambiance humoristique, Retrospace propose une abiance SF rétrofuturiste des années 60 et 70.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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