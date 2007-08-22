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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

Marvel’s Wolverine, la conférence en dit beaucoup sur le jeu

On dit merci à la San Diego Comic Con

Développé par Insomniac Games en collaboration avec Marvel Games, Marvel's Wolverine sera un jeu d'action en solo.
 
Le jeu racontera l'histoire, comme son nom l'indique, de Wolverine. Dans la première bande-annonce, on le découvre s'opposant à des mercenaires cyborgs qui ont capturé des mutants. Ils sont à la solde du milliardaire Bolivar Task, persuadé que les mutants sont des abominations qu'il faut faire disparaître. On y retrouve aussi Jean Grey, autre personnage phare des X-Men. C'est aussi l'occasion de voir les combats, et notamment la jauge de rage de Wolverine qui, une fois remplie, lui permet de déclencher des coups puissants.
 
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Lors de la San Diego Comic Con, les développeurs ont annoncé tout un tas de nouveautés concernant le jeu. Pour commencer, une nouvelle bande-annonce a été postée. On peut y voir Wolverine et Jean Grey dans une situation tendue, mais aussi quelques-uns des antagonistes du jeu : la faction du nom de la Main et la super-vilaine Deathstrike. Vous pourrez aussi retrouver un nouveau visuel dans lequel Wolverine affronte la Main. Une collaboration avec Arc System Works, les développeurs de MARVEL Tōkon: Fighting Souls a aussi été révélée. Parmi les tenues alternatives de Logan, vous pourrez trouver celle que le héros portera dans le jeu de combat prévu pour le 6 août. Et la tenue Renaissance guerrière sera disponible gratuitement à partir du 1er septembre dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Autre annonce, les créateurs ont dévoilé le compositeur des musiques du jeu. Il s’agit de David Flemming dont les productions accompagneront le joueur dans son aventure. Vous pouvez dès maintenant écouter un extrait sur Amazon, Spotify, Apple ou encore Youtube. La BO en entière sortira le 28 août. Pour finir, une BD numérique, préquelle au jeu est disponible comme cadeau exclusif de la ComicCon. Écrite par le directeur de la narration d’Insomniac Games, Walt Williams et illustrée par Luke Ross, elle retrace l’une des missions de protection des mutants de la Team X à laquelle Wolverine participe et explique les relations tendues entre les personnages. On doit la couverture, quant à elle, à Iban Coello. Vous pouvez la lire en ligne grâce à Marvel Unlimited.
 
Le jeu sortira le 15 septembre. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.
 
Vous voulez regarder la nouvelle bande-annonce avec nous ?
 

 

 
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