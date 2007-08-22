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Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Codename Cure II est disponible sur Steam
Gratuit mais possède un DLC payantDéveloppé par Raptor Byte et édité par indie.io, le FPS coopératif Codename CURE II est désormais disponible gratuitement sur PC via Steam. Faisant suite au premier opus, qui avait conquis plus de 2,5 millions de joueurs et récolté des avis « très positifs », cette suite propose à des escouades jusqu'à cinq joueurs d'éliminer des hordes d'infectés. Un DLC de lancement, le Combat Specialist Pack, est également disponible à $9,99 avec une réduction de 20 %.
Entièrement reconstruit sur des bases modernes, cet épisode met l'accent sur la rejouabilité et la brutalité des combats grâce à des cartes procédurales assemblées aléatoirement qui rendent chaque mission unique. Le jeu intègre un système de mutilation réactif avec démembrement dynamique, déformation des corps et brûlures progressives de la chair et des vêtements par le feu.
L'escouade doit faire face à des infectés classiques, des soldats tombés au combat, des Zogs (chiens zombies rapides) et le Disciple, un boss redoutable surgissant aléatoirement en cours de partie. Pour survivre, les joueurs choisissent parmi cinq classes complémentaires (Pointman, Support, Assault, Technician et Sniper) disposant d'un équipement propre accessible aussi aux coéquipiers gérés par l'IA. Entre deux interventions, le QG CURE permet de tester les armes, suivre sa progression et préparer l'assaut suivant.
Découvrez sans plus tarder la bande-annonce :
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