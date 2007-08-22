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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 27 juillet 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao
Brave Escape arrive sur PS5 et Xbox Series
Il faut éviter de troll son duoLe studio indépendant Hit Start Studios annonce la sortie officielle de Brave Escape sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au prix de 20,99€. Déjà disponible sur PC, où il bénéficie d'évaluations positives sur Steam, ce jeu de plateforme axé sur la coopération à deux joueurs s'appuie sur le travail d'équipe, la communication et la précision.
Dès sa sortie sur consoles, le titre intègre l'ensemble des contenus et améliorations déployés sur PC depuis son lancement :
- Contenu enrichi : accès à 45 niveaux supplémentaires ainsi qu'à 70 niveaux bonus répartis à travers 7 mondes distincts.
- Multijoueur complet : possibilité de jouer en coopération locale ou en ligne avec prise en charge du cross-play entre PC, PS5 et Xbox Series X|S.
- Améliorations techniques et d'accessibilité : graphismes rehaussés, options de fréquence d'affichage élevée, effets de lumière retravaillés, ainsi que des options d'accessibilité (contours de personnages, transparence lors de chevauchements).
Les joueurs y incarnent Colin et Floyd, un duo devant surmonter des pièges et réussir des parcours exigeants à travers divers environnements (chutes glaciales, cavernes ardemment embrasées, sanctuaires dangereux). La progression repose sur la maîtrise coordonnée de plusieurs gadgets comme le grappin, le canon à vent, le fusil cryogénique ou le lance-fusées éclairantes.
Afin de s'adapter à tous les profils de joueurs, Brave Escape propose deux niveaux de difficulté :
- Mode Standard : une courbe de progression plus douce, avec moins de pièges et des fenêtres de tir plus tolérantes, idéale pour jouer entre amis ou en famille.
- Mode Brave : un défi exigeant conçu pour les adeptes chevronnés de jeux de plateforme.
Le trailer vous attend.
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