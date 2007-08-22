Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

Crypto casino en ligne : le clas...

Halo: Campaign Evolved est dispo...

EA SPORTS FC27 avec des stars du...

Quiet, le premier playtest comme...

 

Publié le Samedi 25 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Steam : les soldes du week-end

Beaucoup de titres

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux du SIMFEST sont en soldes :
    • Bookshop Simulator 
    Anno 1404 - History Edition
    The Planet Crafter
    Ground of Aces
    Fishing Sim World®: Pro Tour
    Kingdoms and Castles
    River Towns
    Per Aspera
    Garden Life: A Cosy Simulator
    Chef Life: A Restaurant Simulator
    The Last Starship
    Town to City
    Under Par Golf Architect
    News Tower
    Plantera 2: Golden Acorn
    Vending Dokan!: Kozy Kiosk
  • Avatar: Frontiers of Pandora™
  • Builder Simulator
  • Caribbean Legend
  • Les jeux METAL GEAR SOLID - Master Collection sont en soldes :
    • METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1
    METAL GEAR SOLID - Master Collection Version
    METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Master Collection Version
    METAL GEAR SOLID 3: Snake Easter - Master Collection Version
  • Killing Floor 3
  • Wild Assault / 兽猎突袭
  • EDENS ZERO
  • REPLACED
  • ICARUS
  • Les jeux Yes, Your Grace sont en soldes :
    • Yes, Your Grace 
    Yes, Your Grace 2: Snowfall
  • MECCHA CHAMELEON
    •  
  • Nine Sols
  • Grand Theft Auto V Version améliorée
  • Hades II
  • Satisfactory
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon
Pour consulter la liste complète, cliquez ici

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours

- (TEST) A lost man (PC)

- (TEST) Deer & Boy (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

- MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta

Dernières Vidéos

- Halo: Campaign Evolved est disponible en accès anticipé

- EA SPORTS FC27 avec des stars du foot pour l'édition Ultimate

- Quiet, le premier playtest commencera le 3 août

- Retrouvez EONA à la Gamescom 2026

- Akatori, on a enfin les dates de sortie

- FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster arrive sur Switch 2

- Deadliest Pigeon arrive sur Steam le 6 août

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56636-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres