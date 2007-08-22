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Publié le Samedi 25 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves
Steam : les soldes du week-end
Beaucoup de titres
- Les jeux du SIMFEST sont en soldes :
- Avatar: Frontiers of Pandora™
- Builder Simulator
- Caribbean Legend
- Les jeux METAL GEAR SOLID - Master Collection sont en soldes :
- Killing Floor 3
- Wild Assault / 兽猎突袭
- EDENS ZERO
- REPLACED
- ICARUS
- Les jeux Yes, Your Grace sont en soldes :
- MECCHA CHAMELEON
- Nine Sols
- Grand Theft Auto V Version améliorée
- Hades II
- Satisfactory
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
Anno 1404 - History Edition
The Planet Crafter
Ground of Aces
Fishing Sim World®: Pro Tour
Kingdoms and Castles
River Towns
Per Aspera
Garden Life: A Cosy Simulator
Chef Life: A Restaurant Simulator
The Last Starship
Town to City
Under Par Golf Architect
News Tower
Plantera 2: Golden Acorn
Vending Dokan!: Kozy Kiosk
METAL GEAR SOLID - Master Collection Version
METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Master Collection Version
METAL GEAR SOLID 3: Snake Easter - Master Collection Version
Yes, Your Grace 2: Snowfall
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