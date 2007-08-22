- EA SPORTS FC27 avec des stars du foot pour l'édition Ultimate

Publié le Vendredi 24 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao

La totale

Electronic Arts dévoile la jaquette de l'édition Ultimate Plus d'EA SPORTS FC 27, réunissant Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Prévue pour une sortie mondiale le 25 septembre 2026 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ce nouveau opus promet des évolutions majeures pour la franchise.Cette nouvelle mouture introduit plusieurs modes et systèmes inédits façonnés par les retours des joueurs :- The Grounds : Un nouvel espace social prolongeant le mode Clubs. Il permet de disputer des matchs informels ou compétitifs dans des quartiers thématiques. La progression et le style de jeu y sont guidés par des mentors célèbres tels que Kylian Mbappé ou Paulo Dybala.- Marché des transferts repensé (Mode Carrière) : Intégrant le système TransferRoom, les négociations deviennent plus réalistes avec des valeurs de joueurs ajustées selon la santé financière des clubs, la forme et le potentiel.- Galerie FUT : Un nouvel espace au sein d'Ultimate Team permettant de collectionner, d'évaluer et de mettre en valeur ses cartes de joueurs pour débloquer des récompenses et personnaliser l'identité de son club.Côté terrain, le gameplay gagne en fluidité avec des corners dynamiques, une intelligence artificielle offensive améliorée et un rééquilibrage du placement défensif. Le titre conserve une authenticité massive avec plus de 21 000 joueurs, 800 équipes et des dizaines de compétitions officielles masculines et féminines sous licence.L'édition Ultimate Plus (disponible en précommande jusqu'au 31 août) intègre jusqu'à 10 000 Points FC répartis sur 5 mois, les Pass Premium des saisons 1 à 5, un choix de joueur Hall of FUT et un accès anticipé de 7 jours. Les abonnés EA Play bénéficieront quant à eux d'un essai de 10 heures à compter du 18 septembre, ainsi que de 10 % de réduction sur leurs achats numériques.De plus, les détenteurs de l'édition Ultimate, Ultimate Plus et EA Play pourront participer à l'accès anticipé du titre dès le 18 septembre 2026.On vous laisse regarder le reveal trailer :