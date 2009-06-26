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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
GTA VI : les prix qui font mal ?
On s'y attendaitRockstar a donc lancé les précommandes de son futur jeu GTA VI, dont la sortie est toujours prévue pour le 19 novembre prochain (même si, hé, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'un petit report pour le printemps 2027...).
Reste finalement à savoir si, au cas où la date de sortie ne change pas, ce sera le cadeau le plus offert à Noël ou si personne n'arrivera à attendre jusque-là pour y jouer...
Sortie le 19, mais téléchargement du jeu dès le 12 novembre, pour être prêt à jour le jour J. Prévoyez une grosse vague d'absentéisme les 19 et 20 novembre prochain.
Le jeu sera proposé à 79,99 € en version Standard. Elle inclut notamment un mois d'abonnement à GTA+ (pour jouer au multi sur GTA Online).
L'édition Ultime, elle, est proposée à 99,99 €...
Cette édition Ultime propose des bonus :
- Grotti Cheetah de 1995
- Versions homme et femme du Revolver Hawk & Little Morgan
- Variantes de skins pour armes
- Tenues, coiffures et tatouages spéciaux
- Moto Dinka Enduro
- Kayak Crest
- Skin retro pour le pick-up Vapid Ganado
- Bateau Shitzu Squalo
- Vapid Dominator Buggy de 1967
- Garage Paradise de Watson Bay
- Collection de vêtements et accessoires inspirée du personnage de la série à succès de l'État du Bonheur, Macca the Alligator.
- Repère de gang PTT Youngin$ à attaquer pour récupérer des objets exclusifs
- Collection de voitures classiques
- Accès à des endroits spéciaux : Rideout Customs, Sara's Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo, One-eyed Willie
Notez, enfin, plusieurs petites choses :
Si vous achetez le jeu en boîte... il n'y aura pas de disque à l'intérieur, mais un code de téléchargement. Si vous comptiez le revendre ensuite... c'est râpé.
Enfin, attendez un peu avant de vous précipiter et fanfaronner partout que vous avez précommandé le jeu. Au fil des semaines, des promos devraient être proposées, notamment dans les grandes surfaces, spécialistes des gros lancements à prix cassés...
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