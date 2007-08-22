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Publié le Mercredi 24 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Dimhaven - The Lost Source est sorti
Creusez-vous les méningesDéveloppé par Zadbox Entertainment et édité par Blue Brain Games, Dimhaven - The Lost Source est un jeu de puzzles et d'aventure. Il vient de sortir sur PC, sur Steam.
Vous allez y explorer Dimhaven, une île isolée, entourée de montagnes infranchissables, recouverte de brume... Autrefois île touristique, elle est désormais à l'abandon.
Des événements mystérieux se sont produits autrefois... Vous êtes sur cette île et allez devoir en percer les mystères. En effet, vous incarnez Emily Ravenstone, une jeune femme dont l'oncle a disparu en ces lieux.
De nombreux puzzles et énigmes vous attendent...
En voici un aperçu en vidéo.
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