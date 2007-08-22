Deer & Boy, le beau jeu français est sorti

Publié le Mercredi 24 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jour, tu seras un cerf, mon faon

Deer & Boy est un jeu développé par le studio indépendant français LifeLine Games et édité par Dear Villagers . Il vient tout juste de sortir sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.On vous conseille d'y jeter un coup d'oeil...Il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui fuit son foyer et se perd. Il rencontre un jeune faon, lui aussi perdu. Ils vont se lier d'amitié et se rendre compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre.Au fil du temps, le faon deviendra un cerf, le jeune garçon un jeune homme...Il s'agit d'une aventure poétique sur le passage à l'âge adulte.Rien que la bande-annonce va vous émouvoir.