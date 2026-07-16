MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta

Dernières actus

Ice Fishing : avis, RTP et démo...

(TEST) I know a spot (PC)

Moki – The Escape montre son t...

Call of Duty : Modern Warfare 4 ...

Firefighters Code Red, un simula...

 

Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

 

MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta

Essayez-vous au combat contre des personnages super puissantes

Développé par Arc System Works Co. Ltd, à qui l’on doit notamment les jeux Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ et édité par Playstation Publishing, MARVEL Tōkon: Fighting Souls est un jeu de combat. Il sera disponible sur PS5 et PC le 6 août prochain.
 
Pour rappel, dans ce jeu, vous pourrez intégrer 4 personnages à votre équipe pour ensuite vous battre contre les héros et super-vilains des différents univers de Marvel. Et tout ça dans des arènes fermées. Parmi les personnages que vous aurez la possibilité de jouer, on retrouve Wolverine, Tornade, Danger, Magik, le Bouffon vert, Magneto, Carnage, le Champion de l’univers et bien d’autres que vous pourrez découvrir en essayant le jeu.
 
Et justement, quelque temps avant sa sortie officielle, les développeurs lancent une bêta ouverte pour celui-ci. Du 24 au 26 juillet, vous pourrez donc vous essayer à ces combats en incarnant les héros ou super vilains de l’univers. Vous aurez accès à 15 personnages jouables dans 6 arènes. 
 
Pour y participer, vous devrez télécharger le client de la bêta à partir du 23 juillet via les boutiques officielles Playstation et PC. Pour y accéder, une connexion au PSN sera requise, mais vous n’aurez pas besoin de vous inscrire au préalable.
 
À noter que vos données de sauvegarde sur la bêta ne seront pas transférées sur la version complète du jeu. Mais c’est déjà une bonne manière de le prendre en main pour pouvoir en profiter au maximum lorsqu’il sera disponible.
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le blog post de PlayStation.
 
Et si jamais vous avez loupé sa bande-annonce, on vous la met juste en dessous.
 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- La saison 14 de Diablo IV arrive

- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive

- GTA VI : les prix qui font mal ?

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours

- (TEST) A lost man (PC)

Dernières Vidéos

- Halo: Campaign Evolved est disponible en accès anticipé

- EA SPORTS FC27 avec des stars du foot pour l'édition Ultimate

- Quiet, le premier playtest commencera le 3 août

- Retrouvez EONA à la Gamescom 2026

- Akatori, on a enfin les dates de sortie

- FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster arrive sur Switch 2

- Deadliest Pigeon arrive sur Steam le 6 août

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56620-marvel-tokon-fighting-souls-beta-ouverte-ps5-pc