MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta

Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

Essayez-vous au combat contre des personnages super puissantes

Développé par Arc System Works Co. Ltd, à qui l’on doit notamment les jeux Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ et édité par Playstation Publishing, MARVEL Tōkon: Fighting Souls est un jeu de combat. Il sera disponible sur PS5 et PC le 6 août prochain.

Pour rappel, dans ce jeu, vous pourrez intégrer 4 personnages à votre équipe pour ensuite vous battre contre les héros et super-vilains des différents univers de Marvel. Et tout ça dans des arènes fermées. Parmi les personnages que vous aurez la possibilité de jouer, on retrouve Wolverine, Tornade, Danger, Magik, le Bouffon vert, Magneto, Carnage, le Champion de l’univers et bien d’autres que vous pourrez découvrir en essayant le jeu.

Et justement, quelque temps avant sa sortie officielle, les développeurs lancent une bêta ouverte pour celui-ci. Du 24 au 26 juillet, vous pourrez donc vous essayer à ces combats en incarnant les héros ou super vilains de l’univers. Vous aurez accès à 15 personnages jouables dans 6 arènes.

Pour y participer, vous devrez télécharger le client de la bêta à partir du 23 juillet via les boutiques officielles Playstation et PC. Pour y accéder, une connexion au PSN sera requise, mais vous n’aurez pas besoin de vous inscrire au préalable.

À noter que vos données de sauvegarde sur la bêta ne seront pas transférées sur la version complète du jeu. Mais c’est déjà une bonne manière de le prendre en main pour pouvoir en profiter au maximum lorsqu’il sera disponible.

Et si jamais vous avez loupé sa bande-annonce, on vous la met juste en dessous.

