Moki – The Escape montre son teaser

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Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

Moki – The Escape montre son teaser

La violence ne résout rien

Développé et édité par VAMPIRE – Digital Media, Moki – The Escape est le premier jeu de celui-ci et est un puzzle-platformer.
 
Vous êtes Moki, une créature qui se réveille dans un monde sans aucun souvenir. Vous devrez comprendre l’environnement autour de vous et ses énigmes pour avancer, mais attention cet endroit calme est bien plus sombre que vous ne le pensez et est peuplé de créatures hostiles vous voulant du mal. Vous avez une capacité spéciale appelée la Streak qui vous sera d'une grande utilité. Grâce à elle, vous pourrez vous téléporter sur des courtes distances et bien plus qui se révélera au fur et à mesure de votre aventure. Privilégié l’observation et la réflexion au combat direct pour continuer d'évoluer dans le monde. Le jeu regorge de personnage unique en tout genre avec chacun des personnalités différentes et des histoires émouvantes. Et en cas de doute, la voix intérieure de Moki sera là pour vous aider.
 
Le jeu est prévu pour sortir en 2029 sur Steam, mais vous pouvez dès maintenant l’ajouter à votre liste de souhaits !
 
Un teaser est d’ores et déjà disponible..

On le regarde ensemble ?
 

 

 
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