- Avengers Doomsday, une bande-annonce et une nouvelle affiche

Publié le Mardi 21 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

Des nouvelles du film très attendu

Dans ce film, les héros emblématiques des différents univers de Marvel, devront faire équipe pour affronter une menace sans précédent venue, elle aussi, d'un autre monde.



Vous retrouverez en tête d’affiche, entre autres Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Letitia Wright, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Joseph Quinn, Tom Hiddleston et bien d’autres, figures de proue de l’univers.

Quelques mois avant sa sortie, Marvel lance le compte à rebours avant le film, en rendant publique une nouvelle affiche ainsi qu’une bande-annonce.

Avengers Doomsday sera disponible le 16 décembre au cinéma en France.

N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil aux premières images du film.





