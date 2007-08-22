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Publié le Mardi 21 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

ZeroSpace jouable dès maintenant

Toutes les surprises de l’accès anticipé

Développé par Starlance Studios et Ironward et édité par Starlance Studios aussi et Gamersky, ZeroSpace est un jeu de stratégie avec une partie RPG.
 
Dans un univers de science-fiction, vous pourrez choisir entre 4 factions afin de participer à des campagnes d’explorations et de prises d’assaut, scénarisées. Vous retrouverez donc l’humanité représentée par le Protectorat dont le commandement du protagoniste évoluera en fonction de vos choix de dialogue, mais aussi de ses relations ; les Grell qui sont des symbiotes végétaux ; la Légion, une faction fanatique et les Xol, une civilisation synthétique dont les membres sont des machines auto-évolutives, qui sont jouables pour la première fois dans cette version du jeu et seront ajouté et calibré au matchmaking classé après les retours de la communauté. 
 
Le premier acte de la campagne lancé avec la sortie du jeu et centré sur le secteur d'Orion, contient donc 12 missions comprenants un mode coopératif, un mode Versus classé, en 1 contre 1 ou 2 contre 2 mais aussi un mode Escarmouche en 1 contre 1, 2 contre 2 ou chacun pour soi. Elles sont jouables entre amis ou face à des adversaires contrôlés par l’IA.
 
Vous pourrez aussi participer à la Saison Zéro en choisissant l’une des alliances menées par Néo (Back2Warcraft), uThermal ou Winter et faire partie de l’effort de guerre. Celle-ci se terminera le 1er août, à l’issue de laquelle la supériorité sur le secteur d’Orion sera déterminée.
Enfin, vous pourrez retrouver le tournoi ZeroSpace : First Contact réunissant comme participants entre autres, GiantGrantGames et PiG (impliqué dans le développement du jeu) ou encore Lowko, The Viper, JimRising, MarineLord, White-Ra, Harstem et bien d’autres qui seront prochainement annoncés. La finale aura lieu le 9 août et couronnera le champion.
 
Le jeu est traduit en anglais, français, allemand, italien, portugais brésilien, espagnol (Espagne et Amérique Latine), chinois simplifié et traditionnel, japonais, coréen et russe.
 
Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé et en réduction au prix de 36,89 € jusqu’au 3 août. Après cela, il sera à 40,99 €.
 
On regarde ce que ça donne ensemble ?
 

 

 
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