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Publié le Mardi 21 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao
Warhammer 40,000 Dawn of War IV, le trailer des Nécrons
"Vidéo supprimé par l'utilisateur"...KING Art Games et Deep Silver dévoilent le troisième trailer en images de synthèse pour Warhammer 40,000 : Dawn of War IV, officialisant le retour des Nécrons venus réclamer l'ancien monde de Kronus. Ces êtres éternels, ayant sacrifié leur âme pour troquer leur corps mortel contre la puissance mécanique, se réveillent après un sommeil de 60 millions d'années pour reconquérir leur empire. Le jeu est prévu pour le 17 septembre 2026, avec un accès anticipé dès le 14 septembre pour les acquéreurs de l'édition Commander. Les précommandes bénéficient d'ailleurs d'une remise de 10 % sur les deux éditions.
Ce nouveau chapitre propose une expérience de stratégie en temps réel plongeant les joueurs au cœur de l'univers de Warhammer 40,000. Le titre permettra de commander quatre factions distinctes à travers une histoire épique articulée autour de campagnes non linéaires. En plus des affrontements multijoueur intenses, les modes emblématiques appréciés par la communauté, tels que Last Stand ou le mode Skirmish, signeront également leur grand retour.
Pour soutenir le jeu après son lancement, la première année sera rythmée par des mises à jour gratuites régulières. Celles-ci apporteront le retour du mode Croisade, de nouvelles cartes, des modes de jeu inédits, des commandants supplémentaires ainsi qu'un éditeur de missions. L'aventure sera également enrichie par deux extensions majeures destinées à approfondir le conflit sur Kronus et à introduire une faction jouable supplémentaire.
Malheureusement, le trailer des Necrons nous ayant été envoyé n'est plus disponible mais voici une alternative :
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