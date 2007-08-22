Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive

Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

De quoi enrichir l’univers

Les 2 livres du titre de Forgotten Realms – Aventure à Faerûn et Forgotten Realms – Héros de Faerûn prennent place dans l’un des univers les plus connus de la licence : les Royaumes Oubliés. Ils ramène le personnage à Faerûn où il est entouré d’aventures et de mystères à découvrir et ils ajoutent à l’univers de nouveaux détails, de nouvelles histoires, de nouveaux lieux, de nouvelles rencontres, etc… Les 2 livres se centrent sur 2 mécaniques importantes de l’univers :

Forgotten Realms – Héros de Faerûn met en avant la création de personnages. Vous pourrez ainsi, développer le vôtre pour qu’il soit digne de faire partie des légendes. D’un aventurier solitaire, à un héros béni des dieux, vous aurez accès à un guide complet pour préparer un personnage capable de surmonter les dangers de Faerûn. Le livre est composé de 8 sous-classes liées au Royaumes Oubliés dont le Magicien Chantelame et le Roublard Rejeton des Trois, 34 dons et 18 historiques, 19 sorts et une nouvelle mécanique de jeu coopérative de Magie de Cercle, des précisions sur 8 factions que ce soient des classiques de Donjons & Dragons ou des nouvelles et un aperçu de 10 lieux.

Forgotten Realms – Aventure à Faerûn quant à lui, s’axe sur le contexte des aventures. Vous y retrouverez des quêtes périlleuses, des méchants inoubliables ou encore des campagnes épiques. Que vous vous déplaciez dans les ruelles de Baldur’s Gate ou dans les paysages enneigés de Valbise, vous aurez accès à des aventures rapides et modulables comme vous le souhaitez. Le livre est un guide pour construire un univers complexe, il propose aussi une mythologique détaillées pour rajouter des éléments de contexte à vos parties. Il contient également plus de 50 aventures toutes faites pour les personnages de niveau 1 à 15, 5 guides détaillés pour animer des contes horrifiques dans le Valbise, des aventures urbaines à Baldur’s Gate et bien d’autres, 37 monstres et méchants incluant les Drows de Lolth, 12 objets magiques, une aventure d’introduction pour les niveaux 1 à 3 et qui fonctionne avec n’importe quel univers du livre.

Déjà sortis en anglais, les 2 livres seront disponibles la 4 août en traduction française.



Et voici leur couverture !



Édité par Wizard of the coast, Dungeons & Dragons: Forgotten Realms est un diptyque de l’univers de Donjons & Dragons.