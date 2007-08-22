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Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves
Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
De quoi enrichir l’universÉdité par Wizard of the coast, Dungeons & Dragons: Forgotten Realms est un diptyque de l’univers de Donjons & Dragons.
Et voici leur couverture !
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