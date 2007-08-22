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Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Petunia’s Purgatory est disponible dès maintenant sur Steam

Une ferme perturbante et intrigante à la fois

Développé par le studio Dead Possum Games et édité par Level Up Gaming, Petunia’s Purgatory est un idle farming.
 
Dans ce jeu, vous êtes Petunia et vous vous occupez d’une ferme. Mais elle est un peu plus spéciale que cela : elle est maudite. Vous devrez faire pousser des cultures bizarres, faire des rituels de sang pour débloquer des récompenses et contrôler des êtres uniques pour vous aider. Tout cela dans le but de nourrir l’Aîné des dieux anciens ou vous en subirez les conséquences. Mais face à tout ça, faites attention à garder Petunia saine d’esprit sinon le jeu lui-même perdra la raison !
 
Au cours des 50 à 60 heures de contenus prévus, vous pourrez rencontrer 5 scénarios différents, compléter des quêtes pour l’Aîné des dieux et débloquer de nouvelles cultures, fleurs, bâtiments ou encore être pour vous aider. Vous disposerez de plus de 20 cultures à faire pousser, dont 3 variantes spéciales à débloquer et planter des jolies fleurs pourra permettre à Petunia de garder sa santé mentale à peu près en état.
 
Le jeu est dès maintenant disponible sur Steam.
 
Mais avant, si vous voulez vous faire un premier avis, regarder sa bande-annonce de lancement avec nous !
 

 

 
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