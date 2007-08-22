- EA SPORTS NHL 27 arrive le 11 septembre

Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao

Pour les fans de hockey

Electronic Arts annonce officiellement la sortie d’EA SPORTS NHL 27 pour le 11 septembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cet opus historique marque un tournant majeur pour la franchise en mettant à l'honneur le jeune prodige des Sharks de San Jose, Macklin Celebrini, sur la jaquette des éditions Standard et Deluxe. Le jeu promet de transformer l'expérience des amateurs de hockey grâce à une refonte totale de l'immersion visuelle et sonore, ainsi qu'au retour d'un mode de jeu réclamé depuis plus d'une décennie par la communauté.Pour la toute première fois, NHL 27 donne vie aux 32 arènes officielles de la ligue avec un niveau de détail et d'authenticité jamais atteint. Chaque patinoire reproduit fidèlement l'identité visuelle de son équipe locale, de la mise en scène d'avant-match aux hymnes officiels. Cette atmosphère unique est renforcée par un système de foule entièrement dynamique qui réagit aux actions sur la glace, une présentation télévisuelle modernisée, et un duo de commentateurs inédit composé de John Buccigross et Darren Pang pour rythmer les rencontres.La grande nouveauté de cette année réside dans l'arrivée du mode Franchise connectée. Répondant à une demande historique des joueurs, ce mode social et compétitif permet de créer et de gérer une ligue en ligne personnalisée pouvant accueillir jusqu'à 32 équipes contrôlées par des utilisateurs. Les commissaires de ligue disposeront d'outils puissants pour administrer la compétition, organiser un calendrier flexible et gérer les effectifs en profondeur, offrant ainsi une expérience communautaire ultra complète et évolutive.Les passionnés de hockey peuvent dès à présent précommander le titre pour s'assurer différents bonus sur la glace. L'Édition Deluxe propose un accès anticipé de sept jours pour jouer dès le 4 septembre, un équipement exclusif Macklin Celebrini pour le mode World of Chel, ainsi qu'une multitude de contenus pour le mode Hockey Ultimate Team, incluant 4600 points NHL, des packs de choix d'icônes, de héros et de joueurs, ainsi que des jetons de double expérience. L'Édition Standard offre de son côté un pack de joueur, 500 points NHL et un boost d'expérience. Enfin, les abonnés EA Play bénéficieront d'un essai de dix heures à partir du 4 septembre, de récompenses exclusives comme des pièces Chel, et d'une réduction permanente de dix pour cent sur l'ensemble des contenus numériques du jeu.On vous laisse découvrir le trailer :